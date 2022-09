Pd con la memoria corta | voleva pensionare Mattarella nel 2018

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il Pd ha la. Cortissima. Il segretario Enrico Letta schiera il Nazareno a baluardo del Capo dello Stato, per salvare Sergioda quel presidenzialismo da sempre cavallo di battaglia del centrodestra e rilanciato ripetutamente dal leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Peccato che sia stato proprio il Pd, nell'ultima legislatura e prima della proposta di legge costituzionale presentata proprio da FdI con Meloni primo firmatario, a presentare due proposte per la riforma in senso presidenziale della Repubblica e per l'elezione diretta del Capo dello Stato. E Matteo Renzi non c'entra: il Pd era già stato «derenzizzato». Così stupisce sentire Letta dire che «dopo aver cacciato Draghi, vogliono cacciare». Perché a voler mandare i pensione il Presidente era proprio il Pd. Il ...