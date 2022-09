Passione Amiga Day | una giornata speciale a Settembre per condividere la stessa passione | ecco cos’è

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 9 settembre 2022) È stato inaugurato il giorno in cui avrà luogo un evento fenomenale, e che gorse non eravamo soltanto noi ad aspettare. Si tratta dellaDay, e fidatevi: non ce lo dimenticheremo tanto facilmente come pensiamo. Uno dei giochi realizzati in occasione di questo evento – Computermagazine.itA Spoleto si terrà l’evento diDay, precisamente il 182022. Parliamo del principale convegno italiano per la comunitàche vanterà tra gli ospiti nientemeno che il mitico Jon Hare, ovvero l’ex Sensible Software a cui dobbiamo alcuni grandissimi capolavori per Commodore 64 e, appunta,. Ma a quali benefici porterà questa? ...