Paola Perego: ecco la figlia, è bellissima! (Di venerdì 9 settembre 2022) Paola Perego, ecco la figlia della nota conduttrice: l’avete mai vista? E’ davvero bellissima e assomiglia molto alla mamma. Dopo gli inizi come modella, Paola Perego inizia una carriera televisiva come showgirl negli anni ’80 grazie a Fininvest; in molti la ricorderanno nelle vesti di co-conduttrice, ad esempio di Autostop (al fianco di Marco Columbro). L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 settembre 2022)ladella nota conduttrice: l’avete mai vista? E’ davvero bellissima e assomiglia molto alla mamma. Dopo gli inizi come modella,inizia una carriera televisiva come showgirl negli anni ’80 grazie a Fininvest; in molti la ricorderanno nelle vesti di co-conduttrice, ad esempio di Autostop (al fianco di Marco Columbro). L'articolo proviene da Leggilo.org.

glncipriani : Il ritorno de La Talpa su Canale 5 nel 2022 dopo 14 anni - glncipriani : Paola Perego - Rai - _imNoemiee : ecco lei con i bambini quale futuro li aspetta? e quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? presiden… - avndsuarpe : RT @IlContiAndrea: La Rai presenta oggi 'L'intrattenimento Day-Time' con molti volti da Mara Venier a Simona Ventura con Paola Perego. Molt… - FiruExperience : @MatteoPrato Ho visto adesso il video lei Fregna Atomica ma in due frame me pareva Paola Perego. Cmq confermo che mi piace -