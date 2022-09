Natasha Stefanenko distrutta dal lutto: il toccante ricordo dell’attrice (Di venerdì 9 settembre 2022) Nello studio di Oggi è un altro giorno l’attrice Natasha Stefanenko ha parlato del grande dolore provato di recente: cosa è successo? Dire addio ad una persona della propria famiglia è sempre molto doloroso, specialmente se si tratta di un padre o una madre. Ma è molto, molto difficile anche separarsi da persone che sono entrate nella propria vita in un secondo momento e che sono diventate comunque importantissime. Ha parlato proprio di questo Natasha Stefanenko, ospite del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Nell’intervista rilasciata all’apprezzata conduttrice Rai, l’attrice e modella ha parlato del rapporto con il papà di suo marito, Luca Sabbioni, ex modello e imprenditore marchigiano. Purtroppo il suocero della Stefanenko è venuto a mancare di recente ... Leggi su kronic (Di venerdì 9 settembre 2022) Nello studio di Oggi è un altro giorno l’attriceha parlato del grande dolore provato di recente: cosa è successo? Dire addio ad una persona della propria famiglia è sempre molto doloroso, specialmente se si tratta di un padre o una madre. Ma è molto, molto difficile anche separarsi da persone che sono entrate nella propria vita in un secondo momento e che sono diventate comunque importantissime. Ha parlato proprio di questo, ospite del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Nell’intervista rilasciata all’apprezzata conduttrice Rai, l’attrice e modella ha parlato del rapporto con il papà di suo marito, Luca Sabbioni, ex modello e imprenditore marchigiano. Purtroppo il suocero dellaè venuto a mancare di recente ...

