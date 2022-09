Nasce ‘On Radar’, il Think Tank della Fondazione Menarini (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Accendere un radar sulla società italiana, per osservarla, individuarne i problemi e, attraverso il confronto, l’analisi e il dialogo, mettere in campo idee nuove e progetti per innescare i cambiamenti fondamentali per il futuro del nostro Paese. Nasce con questo obiettivo ‘On Radar’, il Think Tank della Fondazione Internazionale Menarini, presentato nel corso di un evento stampa a Roma. A guidare e coordinare i lavori del laboratorio sarà Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Farmindustria per 11 anni consecutivi e oggi anche presidente della Fondazione Expo Roma 2030. On Radar, come spiega il nome, cercherà di mettere a fuoco potenzialità e nodi da risolvere su varie tematiche sociali, economiche e culturali, ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Accendere un radar sulla società italiana, per osservarla, individuarne i problemi e, attraverso il confronto, l’analisi e il dialogo, mettere in campo idee nuove e progetti per innescare i cambiamenti fondamentali per il futuro del nostro Paese.con questo obiettivo ‘On, ilInternazionale, presentato nel corso di un evento stampa a Roma. A guidare e coordinare i lavori del laboratorio sarà Massimo Scaccabarozzi, già presidente di Farmindustria per 11 anni consecutivi e oggi anche presidenteExpo Roma 2030. On Radar, come spiega il nome, cercherà di mettere a fuoco potenzialità e nodi da risolvere su varie tematiche sociali, economiche e culturali, ma ...

fisco24_info : Nasce 'On Radar', il Think Tank della Fondazione Menarini: (Adnkronos) - A guidarlo sarà Massimo Scaccabarozzi: ''O… - lifestyleblogit : Nasce 'On Radar', il Think Tank della Fondazione Menarini - - italiaserait : Nasce ‘On Radar’, il Think Tank della Fondazione Menarini - newsfinanza : Nasce ON RADAR: Think Tank della Fondazione Menarini sui temi 'caldi' di attualità - AnciMontagna : RT @AnciToscana: Sul sito di Anci Toscana nasce un nuovo spazio dedicato alle #areeinterne con tutte le info e le novità #Comuni #territor… -

Nasce 'On Radar', il Think Tank della Fondazione Menarini Nasce con questo obiettivo 'On Radar', il Think Tank della Fondazione Internazionale Menarini, presentato nel corso di un evento stampa a Roma. A guidare e coordinare i lavori del laboratorio sarà ... Tra le nuvole e on the road con Matteo Veneziani Potreste incontrarlo on the road vestito da biker a cavallo della sua Harley - Davidson oppure ... Matteo Veneziani nasce a Bergamo, la vigilia di Natale del 1966. Laureato in Ingegneria Elettronica con ... Corriere della Sera con questo obiettivo 'Radar', il Think Tank della Fondazione Internazionale Menarini, presentato nel corso di un evento stampa a Roma. A guidare e coordinare i lavori del laboratorio sarà ...Potreste incontrarlothe road vestito da biker a cavallo della sua Harley - Davidson oppure ... Matteo Veneziania Bergamo, la vigilia di Natale del 1966. Laureato in Ingegneria Elettronica con ... Montani e Bper, così è nato il «terzo polo»: e dopo Carige occhi su Pop Sondrio e Mps