LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi e Lodde, in semifinale! Cainero e Bartolomei out allo shoot off. Ora tocca a Cassandro (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Appena sarà possibile vi forniremo indicazioni sullo shoot off dello skeet maschile, con particolare attenzione a Tammaro Cassandro. 12.45 La configurazione delle semifinali dello skeet femminile. SEMIFINALE 1: Nadine Messerschmidt (Germania), Diana Bacosi (Italia), Barbora Sumova (Repubblica Ceca), Lucie Anastassiou (Francia). SEMIFINALE 2: Danka Bartekova (Repubblica Ceca), Konstantia Nikolaou (Cipro), Amber Hill (Gran Bretagna), Marjut Heinonen (Finlandia). 12.41 Arrivano informazioni dallo shoot off! A prendersi l’ottavo e ultimo posto buono le semifinali è stata la finlandese Marjut Heinonen. MARTINA Bartolomei E CHIARA Cainero VENGONO PURTROPPO ELIMINATE. 12.27 Appena riprenderanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 Appena sarà possibile vi forniremo indicazioni sullooff dello skeet maschile, con particolare attenzione a Tammaro. 12.45 La configurazione delle semifinali dello skeet femminile. SEMIFINALE 1: Nadine Messerschmidt (Germania), Diana(Italia), Barbora Sumova (Repubblica Ceca), Lucie Anastassiou (Francia). SEMIFINALE 2: Danka Bartekova (Repubblica Ceca), Konstantia Nikolaou (Cipro), Amber Hill (Gran Bretagna), Marjut Heinonen (Finlandia). 12.41 Arrivano informazioni doff! A prendersi l’ottavo e ultimo posto buono le semifinali è stata la finlandese Marjut Heinonen. MARTINAE CHIARAVENGONO PURTROPPO ELIMINATE. 12.27 Appena riprenderanno ...

