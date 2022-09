Forme fluide e superfici lucide nelle divagazioni cromatiche dell’Informale di Milena Stilla

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 9 settembre 2022) Molto spesso il mondo interiore, quello profondamente emotivo, ha bisogno di addentrarsi nella dimensione della non forma per far sentire la propria voce in modo più incisivo e intenso di quanto non lo sarebbe se fosse ancorato alle regole e agli schemi esecutivi figurativi; vi sono però artisti i quali hanno la capacità di andare oltre il visibile cercandone l’essenza, dunque interpretando luoghi, più o meno immaginari, trasformandone completamente la definitezza ed entrando in una dimensione differente in cui tutto può essere modificato, ammorbidito e modellato sulla base della sensibilità dello sguardo che su quei paesaggi si posa. L’artista di cui vi parlerò oggi ha un approccio possibilista alla realtà, consapevole che tutto è in fase di modificazione come in un eterno fluire, inducendo l’osservatore a guardare ciò che è davanti a sé in maniera più approfondita, andando al di là ...