F1, orario qualifiche 10 settembre: programma GP Italia 2022, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 9 settembre 2022) Anche se siamo impegnati nel venerdì dedicato alle prove libere, è già tempo di pensare alla giornata di domani per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio d'Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Monza, infatti, domani sarà tempo di pensare alle qualifiche, che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara che, come sempre, prenderà il via alle ore 15.00. Per quanto riguarda il sabato monzese, invece, si incomincerà con la terza sessione di prove libere delle ore 13.00, quindi dalle ore 16.00 non si scherzerà più e toccherà alle qualifiche. Chi, dunque, centrerà la pole position sulla pista lombarda? I candidati sono sempre i soliti, ai quali andranno tolti Carlos Sainz e Lewis Hamilton, che subiranno una penalizzazione per la sostituzione del motore.

