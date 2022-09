F1, Max Verstappen penalizzato: un grande vantaggio per Charles Leclerc in vista di qualifiche e gara (Di venerdì 9 settembre 2022) Pioggia di penalizzazioni a Monza. La prima giornata del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, si annunciava in teoria a forte rischio dal punto di vista del meteo e, invece, l’unico diluvio è stato quello delle sostituzioni delle componenti nelle varie monoposto. Lewis Hamilton, Sergio Perez e Carlos Sainz sono i tre piloti più illustri che monteranno un nuovo motore e finiranno in penalità e, di conseguenza, domenica prenderanno il via nella gara di casa nostra dal fondo dello schieramento. Ma, come detto, non saranno gli unici. Tra gli altri piloti che dovranno fare fronte a penalizzazioni assortite, troviamo anche il campione del mondo in carica, Max Verstappen. L’olandese, infatti, monterà un nuovo motore endotermico sulla sua Red Bull e, per questo motivo, dovrà ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Pioggia di penalizzazioni a Monza. La prima giornata del fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, si annunciava in teoria a forte rischio dal punto didel meteo e, invece, l’unico diluvio è stato quello delle sostituzioni delle componenti nelle varie monoposto. Lewis Hamilton, Sergio Perez e Carlos Sainz sono i tre piloti più illustri che monteranno un nuovo motore e finiranno in penalità e, di conseguenza, domenica prenderanno il via nelladi casa nostra dal fondo dello schieramento. Ma, come detto, non saranno gli unici. Tra gli altri piloti che dovranno fare fronte a penalizzazioni assortite, troviamo anche il campione del mondo in carica, Max. L’olandese, infatti, monterà un nuovo motore endotermico sulla sua Red Bull e, per questo motivo, dovrà ...

