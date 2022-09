Elezioni ultime notizie. Conte: preparano un’accozzaglia, non ci saremo (Di venerdì 9 settembre 2022) Il cofondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto ha lanciato l’idea di un governo dei migliori. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicabili la Lega è sempre sotto il M5s. E sarebbe per la prima volta sotto le due cifre (9,6%) secondo il Centro italiano per gli studi elettorali (Cise) della Luiss Guido Carli Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 settembre 2022) Il cofondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto ha lanciato l’idea di un governo dei migliori. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicabili la Lega è sempre sotto il M5s. E sarebbe per la prima volta sotto le due cifre (9,6%) secondo il Centro italiano per gli studi elettorali (Cise) della Luiss Guido Carli

Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - esseffesse : RT @emidio_antonio: L'ultimo #sondaggio prima dello stop segnala il #TerzoPolo intorno all'8% in crescita... ma il dato significativo è che… - SkyTG24 : #Elezioni, ultime news. Nel centrodestra scontro su scostamento di bilancio. DIRETTA - dasar : RT @emidio_antonio: L'ultimo #sondaggio prima dello stop segnala il #TerzoPolo intorno all'8% in crescita... ma il dato significativo è che… - RobertoSignore7 : RT @emidio_antonio: L'ultimo #sondaggio prima dello stop segnala il #TerzoPolo intorno all'8% in crescita... ma il dato significativo è che… -