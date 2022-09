(Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Punzecchia Giorgiala senatrice Susy, prendendo la parola all'evento di presentazione del programma M5S all'Auditorium della Conciliazione con il leader Giuseppe Conte. "Volevo esordire presentandomi: 'mi chiamo Susy,unauna...' Ma poi ci ho pensato su e non mi sembrava una grande idea", dice sollevando l'applauso della sala gremita.

Il Sannio Quotidiano

del 25 settembre, l'elenco dei candidati uninominali collegio per collegio per il Senato ...LUCA ZACCHERO Piemonte U04 - Alessandria ELENA CAFFARONE MARIASSUNTA DETTA SUSY...PIEMONTE " Si avvicina il 25 settembre, data scelta per le prossimepolitiche. Dopo aver presentato le liste ecco che iniziano a trapelare i nomi dei candidati ...Licheri SusyLuca ... Elezioni: Matrisciano (M5S) fa verso a Meloni, ‘sono una donna, sono una madre…’ Roma, 9 set. (Adnkronos) – Punzecchia Giorgia Meloni la senatrice Susy Matrisciano, prendendo la parola all’evento di presentazione del programma M5S all’Auditorium della Conciliazione con il leader G ...Iva al 10% sul pellet, com’era un tempo. Lo propone un emendamento presentato al Senato dalla senatrice Susy Matrisciano (5 Stelle), presidente della commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato ...