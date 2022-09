Elezioni: Carfagna, 'Renzi e i sauditi? Scelte sue, suo governo ha fatto tanto per diritti e donne' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - Quella sui rapporti con l'Arabia Saudita "è una scelta che ha fatto Matteo Renzi, io non l'avrei fatta. Ma è una scelta personale. Vedo anche quello che ha fatto per i diritti civili e le donne, molti provvedimenti che hanno rappresentato un punto di avanzamento sono stati approvati dal governo Renzi anche con il mio voto favorevole, come le unioni civili". Lo ha detto Mara Carfagna a radio Capital. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - Quella sui rapporti con l'Arabia Saudita "è una scelta che haMatteo, io non l'avrei fatta. Ma è una scelta personale. Vedo anche quello che haper icivili e le, molti provvedimenti che hanno rappresentato un punto di avanzamento sono stati approvati dalanche con il mio voto favorevole, come le unioni civili". Lo ha detto Maraa radio Capital.

