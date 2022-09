Covid, Rt in aumento e tre regioni a rischio moderato. Ma l’incidenza è in calo – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 9 settembre 2022) Indice di contagio Rt in aumento, anche se cala l’incidenza. Tre regioni a rischio moderato ma cala l’occupazione delle terapie intensive e dei reparti medici. Questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus. Sono 197 ogni 100 mila abitanti i casi di questa settimana, in calo rispetto a quella precedente, quando erano 243 ogni 100 mila abitanti. Sale, però, l’indice Rt. Nella seconda quindicina d’agosto il tasso calcolato sui soli casi sintomatici era 0,92, in salita rispetto allo 0,81 del periodo precedente. Per quanto riguarda le terapie intensive, il tasso di occupazione indicato dalla nota dell’istituto scende all’1,9% rispetto al 2,1% della settimana scorsa. Quello delle aree ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Indice di contagio Rt in, anche se cala. Trema cala l’occupazione delle terapie intensive e dei reparti medici. Questi i dati salienti deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus. Sono 197 ogni 100 mila abitanti i casi di questa settimana, inrispetto a quella precedente, quando erano 243 ogni 100 mila abitanti. Sale, però, l’indice Rt. Nella seconda quindicina d’agosto il tasso calcolato sui soli casi sintomatici era 0,92, in salita rispetto allo 0,81 del periodo precedente. Per quanto riguarda le terapie intensive, il tasso di occupazione indicato dalla nota dell’istituto scende all’1,9% rispetto al 2,1% della settimana scorsa. Quello delle aree ...

