Amici 22, un allievo dell’ultima edizione entra nel cast dei ballerini professionisti del talent! (Di venerdì 9 settembre 2022) Un ex allievo di Amici di Maria De Filippi tornerà nel programma nelle vesti di ballerino professionista. Stiamo parlando del vincitore della categoria danza dell’ultima stagione: Michele Esposito. L’artista ha rivelato la notizia a Lorella Cuccarini. Michele ha poi raccontato: Mia mamma mi ha spinto a fare Amici, di nascosto ha mandato le mie cose. All’improvviso mi arriva la chiamata della redazione e alla fine ho accettato. Ho detto “dai, facciamo qualcosa di diverso. Voglio vedere come sarà questa esperienza”. La Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole. Ci sono dei piccoli dettagli che le persone normali non riescono a capire, che lei mi ha insegnato. Tipo la mia debolezza sono i piedi, quindi devo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 settembre 2022) Un exdidi Maria De Filippi tornerà nel programma nelle vesti di ballerino professionista. Stiamo parlando del vincitore della categoria danzastagione: Michele Esposito. L’artista ha rivelato la notizia a Lorella Cuccarini. Michele ha poi raccontato: Mia mamma mi ha spinto a fare, di nascosto ha mandato le mie cose. All’improvviso mi arriva la chiamata della redazione e alla fine ho accettato. Ho detto “dai, facciamo qualcosa di diverso. Voglio vedere come sarà questa esperienza”. La Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole. Ci sono dei piccoli dettagli che le persone normali non riescono a capire, che lei mi ha insegnato. Tipo la mia debolezza sono i piedi, quindi devo ...

IsaeChia : #Amici22, un allievo dell’ultima edizione entra nel cast dei ballerini professionisti del talent! - infoitcultura : Maria De Filippi fa il pieno: ex allievo ora professionista di Amici 22. Chi è - MondoTV241 : Amici 22, un amatissimo allievo della scorsa edizione approda tra i professionisti, ecco di chi si tratta… - tuttopuntotv : Maria De Filippi fa il pieno: ex allievo ora professionista di Amici 22. Chi è #amici22 - infoitcultura : Gf Vip, Lulù Selassié ha un flirt con Astol, ex allievo di Amici? Ecco la verità -