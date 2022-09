webecodibergamo : Al Conca Verde «Open Your Eyes», la rassegna sull’ambiente e la sostenibilità -

L'Eco di Bergamo

...dell'isola vengono narrate tra la bellezza del paesaggio eoliano e le tipicità dell'isola più... Michele Oliva descrive il suo rapporto con l'isola mentre coltiva pomodoro siccagno in una......dell'isola vengono narrate tra la bellezza del paesaggio eoliano e le tipicità dell'isola più...Michele Oliva descrive il suo rapporto con l'isola mentre coltiva pomodoro siccagno in una... Al Conca Verde «Open Your Eyes», la rassegna sull'ambiente e la sostenibilità Cinema. Dal 13 settembre all’11 ottobre tutti i martedì proiezioni nella sala di Longuelo in città. Al Cinema Conca Verde la rassegna «Open Your Eyes» dedicata al racconto di stili di vita alternativi ...Non solo Primoz Roglic, vittima della caduta di ieri a due passi dal traguardo. C'è anche un corridore italiano che oggi dice addio alla Vuelta a España 2022: è Filippo Conca, che si stava ben disimpe ...