Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 settembre 2022)DEL 08 SETTEMBREORE 09:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’A1 FIRENZEINCIDENTE TRA BIVIO DIRAMAZIONENORD E PONZANONO DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE SULLA PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA ALTEZZA VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. DEVIAZIONI SU VIA PONTINA VECCHIA. CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO TRA LAURENTINA E POMEZIA. PIÙ A NORD VERSOCODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24 E CODE PER AUTO IN PANNE IN CORSIA DI SORPASSO TRA CASSIA BIS E SELVA ...