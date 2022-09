US Open: Sinner sfiora l'impresa, poi crolla. In semifinale va Alcaraz (Di giovedì 8 settembre 2022) Jannik Sinner si ferma nei quarti di finale degli Us Open, quarto Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11testa di ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 settembre 2022) Janniksi ferma nei quarti di finale degli Us, quarto Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11testa di ...

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia ci sono due azzurri ai quarti dello #USOpen: #Berrettini e #Sinner, ci fate sognare… - Eurosport_IT : Dopo una partita epica e più di 5 ore di gioco, Carlos Alcaraz è in semifinale agli US Open. Un applauso infinito a… - Eurosport_IT : Questo ragazzo. Questo ragazzo. Questo ragazzo. #SinnerAlcaraz | #Sinner | #USOpen | #EurosportTENNIS - TweetNotizie : Sinner ko, Alcaraz vince al quinto set: la battaglia di oltre cinque ore vale la semifinale agli Us Open - LaStampa : Us open di Tennis, Sinner spreca un match point e perde ai quarti di finale con Alcatraz -