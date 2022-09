US Open, Sinner sconfitto da Alcaraz ai quarti: “Farà malissimo per un bel po’” (Di giovedì 8 settembre 2022) New York -“Ho avuto delle sconfitte difficili, di sicuro, ma questa è in cima alla lista. Penso che Farà male per un bel po’ “. Parola di Jannik Sinner dopo il match maratona (5 ore e 15 minuti) perso nei quarti di finale agli Us Open di tennis contro il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. “Cercherò di dimenticare i lati cattivi per ricordare solo quelli buoni. Il mio prossimo torneo sarà la Coppa Davis. Abbiamo fatto una bella partita – aggiunge Sinner – lui come me. Ero pronto a giocare ore e ore. Siamo entrambi diventati più forti fisicamente” (Ansa). (foto@federtennis.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) New York -“Ho avuto delle sconfitte difficili, di sicuro, ma questa è in cima alla lista. Penso chemale per un bel po’ “. Parola di Jannikdopo il match maratona (5 ore e 15 minuti) perso neidi finale agli Usdi tennis contro il baby fenomeno spagnolo Carlos. “Cercherò di dimenticare i lati cattivi per ricordare solo quelli buoni. Il mio prossimo torneo sarà la Coppa Davis. Abbiamo fatto una bella partita – aggiunge– lui come me. Ero pronto a giocare ore e ore. Siamo entrambi diventati più forti fisicamente” (Ansa). (foto@federtennis.it) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...

fattoquotidiano : Us Open, Sinner spreca un match point ed esce ai quarti: sconfitto da Alcaraz dopo una maratona di cinque ore - Eurosport_IT : Una battaglia epica tra due campioni, del presente e del futuro, che merita di essere rivista ???? Gli highlights di… - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia ci sono due azzurri ai quarti dello #USOpen: #Berrettini e #Sinner, ci fate sognare… - juancarlosmerl : RT @Eurosport_IT: E questo punto di Alcaraz come lo definiamo? ?????? #USOpen | #EurosportTENNIS | #Sinner | #Alcaraz - GerardoSpagnuo1 : RT @Eurosport_IT: Quando vi diciamo che è stato uno spettacolo, non mentiamo ???? -