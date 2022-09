Ultime Notizie Roma del 08-09-2022 ore 16:10 (Di giovedì 8 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno caro energia Risto 181264 micro e piccole imprese con 3 milioni 529 mila addetti pari al 20,6% dell’occupazione del sistema imprenditoriale italiano lo Calcola Confartigianato l’impatto sempre più vasto e pesante della folle corsa di prezzi di gas ed elettricità sulle aziende di 43 settori in confidenza con la b oggi di una serie di incontri con i leader politici in vista del voto rischiamo un tombe di imprese servono interventi immediati ma anche altrettanto rapida e riforme strutturali per riportare i prezzi dell’energia sotto controllo e scongiurare una crisi senza precedenti avverte il presidente Marco Granelli territoriale stima Confartigianato la regione più esposta i disastrosi effetti del carro energia sull’occupazione delle piccole imprese la Lombardia sono a rischio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno caro energia Risto 181264 micro e piccole imprese con 3 milioni 529 mila addetti pari al 20,6% dell’occupazione del sistema imprenditoriale italiano lo Calcola Confartigianato l’impatto sempre più vasto e pesante della folle corsa di prezzi di gas ed elettricità sulle aziende di 43 settori in confidenza con la b oggi di una serie di incontri con i leader politici in vista del voto rischiamo un tombe di imprese servono interventi immediati ma anche altrettanto rapida e riforme strutturali per riportare i prezzi dell’energia sotto controllo e scongiurare una crisi senza precedenti avverte il presidente Marco Granelli territoriale stima Confartigianato la regione più esposta i disastrosi effetti del carro energia sull’occupazione delle piccole imprese la Lombardia sono a rischio ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - corgiallorosso : #EuropaLeague, ecco il valore dei premi che può incassare la Roma - toro51071 : Napoli. Scoperta al Pascale la molecola che uccide le cellule tumorali -