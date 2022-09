Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi ‘riscrive’ Padoa-Schioppa: le tasse sono un male (Di giovedì 8 settembre 2022) Ci sono citazioni che resistono nel tempo. Anche quando vengono utilizzate per capovolgere il significato originale. Silvio Berlusconi quando parla di tasse difficilmente fa sconti. Questa volta, nella sua pillola elettorale, riporta in primo piano la celebre frase di Tommaso Padoa-Schioppa, ministro dell’economia del governo Prodi: “le tasse sono una cosa bellissima“. Lo fa senza citarlo esplicitamente, utilizzando parole significative, furto e rapina, per descrivere un prelievo fiscale eccessivo. Il messaggio è diretto. “Siamo ancora qui per parlare di tasse. Se lo Stato ti chiede un quarto di ciò che con tanti sacrifici hai guadagnato, senti che questo è giusto. Se ti chiede il 50%, senti che è un furto. Se ti chiede addirittura il 60%, senti che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Cicitazioni che resistono nel tempo. Anche quando vengono utilizzate per capovolgere il significato originale. Silvioquando parla didifficilmente fa sconti. Questa volta, nella sua pillola elettorale, riporta in primo piano la celebre frase di Tommaso, ministro dell’economia del governo Prodi: “leuna cosa bellissima“. Lo fa senza citarlo esplicitamente, utilizzando parole significative, furto e rapina, per descrivere un prelievo fiscale eccessivo. Il messaggio è diretto. “Siamo ancora qui per parlare di. Se lo Stato ti chiede un quarto di ciò che con tanti sacrifici hai guadagnato, senti che questo è giusto. Se ti chiede il 50%, senti che è un furto. Se ti chiede addirittura il 60%, senti che ...

