Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 769 contagi e 2 morti | bollettino 8 settembre

Sono 769 i casi positivi al Covid registrati oggi, 8 settembre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 544623. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (di 85 e 95 anni) e sale a 3646. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 513525 dimessi/guariti (+808 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27452 (-41 rispetto a ieri). Di questi, 125 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1177 tamponi molecolari (2462523 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3491 test.

