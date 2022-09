Totti torna in tv e risponde a Simona Ventura: “Io quest’estate?” (Di giovedì 8 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda su Rai Due La Partita del Cuore, che quest’anno è stata condotta da Simona Ventura. A pochi minuti dall’inizio, quel ciclone di Super Simo ha chiacchierato un po’ con Francesco Totti e gli ha fatto qualche domanda. La presentatrice ha chiesto al campione di calcio dove ha passato l’estate: “Senti un po’ Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto“. L’ex capitano della Roma ha ovviamente evitato di parlare della separazione con Ilary Blasi e si è limitato a dire di aver passato la stagione a casa sua: “Sono stato a casa mia, a Sabaudia, come sempre a dire la verità“. La Ventura ha anche condiviso su Twitter un’intervista che fece qualche anno fa a Francesco Totti, ai tempi di Quelli che il Calcio… Questa un’altra ‘perla’ ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda su Rai Due La Partita del Cuore, che quest’anno è stata condotta da. A pochi minuti dall’inizio, quel ciclone di Super Simo ha chiacchierato un po’ con Francescoe gli ha fatto qualche domanda. La presentatrice ha chiesto al campione di calcio dove ha passato l’estate: “Senti un po’ Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto“. L’ex capitano della Roma ha ovviamente evitato di parlare della separazione con Ilary Blasi e si è limitato a dire di aver passato la stagione a casa sua: “Sono stato a casa mia, a Sabaudia, come sempre a dire la verità“. Laha anche condiviso su Twitter un’intervista che fece qualche anno fa a Francesco, ai tempi di Quelli che il Calcio… Questa un’altra ‘perla’ ...

