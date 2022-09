Ticket to Paradise, George Clooney: "Non ho mai avuto il successo di Julia Roberts con le commedie romantiche" (Di giovedì 8 settembre 2022) Il protagonista di Ticket to Paradise George Clooney ammette di non aver avuto lo stesso successo della co-star Julia Roberts nel campo delle commedie romantiche. Sta per arrivare sugli schermi Ticket to Paradise, una rom-com con protagonisti George Clooney e Julia Roberts che sembra promettere già grasse risate. E dire che Clooney ha recentemente ammesso di non aver avuto molto successo in passato con le commedie romantiche... Di certo non quanto la Roberts. In Ticket to Paradise, la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 settembre 2022) Il protagonista ditoammette di non averlo stessodella co-starnel campo delle. Sta per arrivare sugli schermito, una rom-com con protagonistiche sembra promettere già grasse risate. E dire cheha recentemente ammesso di non avermoltoin passato con le... Di certo non quanto la. Into, la ...

IOdonna : Le due superstar riunite per una commedia romantica diretta dal regista di Marigold Hotel e Mamma mia! Ci risiamo - vogue_italia : Julia Roberts + George Clooney + Amal Clooney = potevamo chiedere di più? ?????? - VanityFairIt : L'attrice, sul tappeto rosso londinese della prima mondiale di Ticket to Paradise, ha sfoggiato un long dress griff… - infoitcultura : Julia Roberts a George Clooney: 'Mi ha salvata dalla solitudine. Per il film 'Ticket to paradise' facemmo 79 ciak p… - xrachelweisz : @marlbororouges Premiere mondiale di ticket to paradise a Londra…..aspettando julia -