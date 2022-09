Terribile incidente sulla Colombo: morto 37enne (Di giovedì 8 settembre 2022) Ancora sangue sulle strade della Capitale, ancora un centauro che ha perso, purtroppo, la vita. Il drammatico incidente è avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, sulla Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Oropa. incidente mortale sulla Colombo A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto, una Toyota Aygo, e una moto Suzuki. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 37 anni, che è morto: inutili, infatti, tutti i tentativi di rianimazione, per lui non c’era più nulla da fare. Alla guida della vettura, invece, un ragazzo di 23 anni, che si è subito fermato a prestare soccorso: ora si attendono gli esiti degli esami tossicologici e alcolemici di rito. Le indagini Sul posto, per tutti i rilievi, gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tintoretto. Ora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Ancora sangue sulle strade della Capitale, ancora un centauro che ha perso, purtroppo, la vita. Il drammaticoè avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio,, all’altezza dell’incrocio con via Oropa.mortaleA scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto, una Toyota Aygo, e una moto Suzuki. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 37 anni, che è: inutili, infatti, tutti i tentativi di rianimazione, per lui non c’era più nulla da fare. Alla guida della vettura, invece, un ragazzo di 23 anni, che si è subito fermato a prestare soccorso: ora si attendono gli esiti degli esami tossicologici e alcolemici di rito. Le indagini Sul posto, per tutti i rilievi, gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tintoretto. Ora ...

CorriereCitta : Terribile incidente sulla Colombo: morto 37enne - infoitcultura : Sanremo, terribile incidente per ex volto dell’Ariston - droalex : @carmenmirandaib Quando nel 1978 ebbe quel terribile incidente, ricordo che rimasi SCIOCCATO. Credo sia stata la pr… - TuttogratisIT : Terribile #incidente in provincia di #Messina. Perde la vita un ragazzo di 22 anni - lacittanews : Indagini per capire le cause dell'ennesima morta bianca in Italia: A Ponsacco un 55enne sale sul tetto, precipita n… -