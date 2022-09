Schiaffi a Letta pure dalla Ue. Gli attacchi a Meloni sono un autogol (Di giovedì 8 settembre 2022) Niente, non c'è verso. Enrico Letta getta l'amo ma nessuno oltreconfine abbocca. C'è un minimo di fanfara della stampa internazionale liberal, tuttavia, nulla di paragonabile, almeno per ora, rispetto alle valanghe di strali e strepiti del passato. Dunque, mentre il leader dem grida al lupo al lupo, tra video in lingua straniera e interviste mirate, sugli sfaceli per la democrazia e la tenuta del blocco occidentale che si materializzerebbero con una vittoria del centrodestra (anzi «le destre» nella ligia neolingua piddina), il mondo va avanti. E, soprattutto, guarda all'Italia con il composto rispetto che si deve al fisiologico esercizio della democrazia (fuori di qui non è un caso eccezionale). Ieri, l'ultima dimostrazione. Un alto funzionario europeo è stato interpellato dai giornalisti sulla questione italiana in vista dei vertici Eurogruppo ed Ecofin. Alla domanda ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) Niente, non c'è verso. Enricogetta l'amo ma nessuno oltreconfine abbocca. C'è un minimo di fanfara della stampa internazionale liberal, tuttavia, nulla di paragonabile, almeno per ora, rispetto alle valanghe di strali e strepiti del passato. Dunque, mentre il leader dem grida al lupo al lupo, tra video in lingua straniera e interviste mirate, sugli sfaceli per la democrazia e la tenuta del blocco occidentale che si materializzerebbero con una vittoria del centrodestra (anzi «le destre» nella ligia neolingua piddina), il mondo va avanti. E, soprattutto, guarda all'Italia con il composto rispetto che si deve al fisiologico esercizio della democrazia (fuori di qui non è un caso eccezionale). Ieri, l'ultima dimostrazione. Un alto funzionario europeo è stato interpellato dai giornalisti sulla questione italiana in vista dei vertici Eurogruppo ed Ecofin. Alla domanda ...

