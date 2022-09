Marotta: «Inzaghi ha una rosa di qualità e penso la stia utilizzando nel migliore dei modi» (Di giovedì 8 settembre 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24 all’indomani della sconfitta contro il Bayern Monaco, nella partita di esordio in Champions League. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Lo stato d’animo è quello di un sano realismo, ogni sconfitta porta con sé un’analisi più attenta delle problematiche. Il confronto fa parte dell’essere dirigente, abbiamo uno staff molto unito sia a livello dirigenziale che tecnico. Da un confronto nasce sempre qualcosa di positivo per il futuro”. Col Bayern si è vista una distanza incolmabile rispetto all’Inter e al calcio italiano. “Beh, si sa che l’Italia calcistica è in seconda fila nel ranking. Lo strapotere della Premier League, della Bundesliga, della Liga è evidente: sono squadre con grandissimo potere di spesa e grandissimi campioni. Ma questo non rappresenta un alibi: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24 all’indomani della sconfitta contro il Bayern Monaco, nella partita di esordio in Champions League. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Lo stato d’animo è quello di un sano realismo, ogni sconfitta porta con sé un’analisi più attenta delle problematiche. Il confronto fa parte dell’essere dirigente, abbiamo uno staff molto unito sia a livello dirigenziale che tecnico. Da un confronto nasce sempre qualcosa di positivo per il futuro”. Col Bayern si è vista una distanza incolmabile rispetto all’Inter e al calcio italiano. “Beh, si sa che l’Italia calcistica è in seconda fila nel ranking. Lo strapotere della Premier League, della Bundesliga, della Liga è evidente: sono squadre con grandissimo potere di spesa e grandissimi campioni. Ma questo non rappresenta un alibi: ...

adekunle_hammad : RT @NicoSchira: Il Ceo dell’#Inter Beppe #Marotta allontana le voci sul futuro di Simone #Inzaghi: “Ha dimostrato coraggio. Inzaghi ha una… - a_franchetti : #Marotta: fiducia in #inzaghi. Ottima notizia... per gli altri #inter - Ric_BamBam : Marotta certifica che i ragazzi non stiano dando il massimo e chiede maggiore motivazione e determinazione. Se pens… - LeBombeDiVlad : ??? #Inter, #Marotta conferma #Inzaghi ?? 'Ha fatto scelte coraggiose e gode della fiducia di tutti' #LeBombeDiVlad… - raffaelecaru : Si vince prendendo decisioni drastiche e univoche. Alla Conte. Le parole di Inzaghi e Marotta sembrano più parole… -