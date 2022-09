Maltempo al Centro-Nord con temporali e grandine | a Vercelli vento a 100 chilometri orari | colate di fango a Como Tromba d’aria sul lago di Garda

DPCgov : ? Piogge e temporali, da oggi pomeriggio, al Nord e parte del Centro. ???? Per la giornata di domani, mercoledì… - DPCgov : ? Piogge e temporali in arrivo dalle prime ore di domani al Centro-Sud ???? #allertaGIALLA, giovedì #1settembre, su 1… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Maltempo al centro-nord, oggi allerta #meteo arancione in Lombardia e Veneto. Allerta gialla per diverse regioni. https://… - LaStampa : Maltempo al Centro-Nord con temporali e grandine: a Vercelli vento a 100 chilometri orari, colate di fango a Como.… - mattinodipadova : Maltempo al Centro-Nord con temporali e grandine: a Vercelli vento a 100 chilometri orari, colate di fango a Como.… -

L'Italia divisa in due L'Italia, meteorologicamente parlando, è divisa in due:al Nord e parte dele caldo africano al Sud. Per 48 ore una perturbazione atlantica porterà un sensibile ...Ilnella notte ha colpito diverse regioni italiane. E per 48 ore le previsioni meteo annunciano forti piogge per la perturbazione atlantica che dalEuropa si sta spostando sull'Italia. A ...L'Italia è divisa in due da una perturbazione atlantica che porterà un sensibile peggioramento delle condizioni meteo per le prossime 48 ore in molte Regioni ...Allerta meteo in gran parte d'Italia a causa di un flusso instabile che ha un centro d'azione in Gran Bretagna.