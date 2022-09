GF Vip 7, Alfonso Signorini torna single dopo 18 anni: “Mi sono innamorato di un altro” (Di giovedì 8 settembre 2022) Alfonso Signorini e il suo compagno storico di Paolo Galimberti si sono detti addio. Il conduttore del Grande Fratello Vip e l’imprenditore (con un passato da senatore di Forza Italia), stavano insieme da diciotto anni, nei quali hanno sempre vissuto la loro relazione nella massima riservatezza. “dopo 18 anni non stiamo più insieme” ha dichiaratolo stesso Alfonso Signorini. “Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”. Poi il direttore di Chi si è lasciato andare a una confessione del tutto inaspettata: “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 settembre 2022)e il suo compagno storico di Paolo Galimberti sidetti addio. Il conduttore del Grande Fratello Vip e l’imprenditore (con un passato da senatore di Forza Italia), stavano insieme da diciotto, nei quali hanno sempre vissuto la loro relazione nella massima riservatezza. “18non stiamo più insieme” ha dichiaratolo stesso. “Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”. Poi il direttore di Chi si è lasciato andare a una confessione del tutto inaspettata: “Sulla carta, mamolto. Sa quando non vedi ...

