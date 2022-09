Forte scossa di terremoto | tensione tra i cittadini | magnitudo ed epicentro

Leggi su chenews

(Di giovedì 8 settembre 2022) Unadiha generato panico e timore tra iche si sono riversati per le strade. I dettagli sono stati riportati dalla Sala Sismica INGV-Roma:ed. Torniamo a parlare di uno degli episodi naturali più violenti e devastanti. Un fenomeno improvviso e temporaneo che interessa la crosta terrestre e che scuote in maniera importante il sottosuolo, così da causare tremori che possono essere devastanti. In questo caso il sisma ha avuto un’alta intensità che ha fatto temere il peggio a tutte le persone che lo hanno avvertito. fonte foto: AdobeStockI terremoti si verificano da tempo immemorabile nel corso dei secoli. E hanno sempre trasmesso agli esseri umani l’impressione di quando sia gigantesca la forza della natura, nella ...