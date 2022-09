F1, Lewis Hamilton: “Con il cambio del motore dovrò rimontare in gara, ma su questo tracciato tutto può accadere” (Di giovedì 8 settembre 2022) Lewis Hamilton dà il via con rinnovata fiducia al suo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Il sette volte campione del mondo, infatti, è reduce dalla beffa di Zandvoort, con un finale di gara che non può che avergli lasciato enorme amaro in bocca. Per cui la chiara intenzione di rifarsi sul tracciato di Monza. Ci troviamo in uno degli scenari nei quali ha vissuto momenti iconici, con la bellezza di 5 successi (record che condivide a pari merito con Michael Schumacher) ma che nelle due ultime edizioni lo ha visto concludere con una penalità (nel 2020) quando ormai pensava di avere vinto, quindi con il clamoroso contatto alla Prima Variante di un anno fa con Max Verstappen. Le sue parole nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022)dà il via con rinnovata fiducia al suo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Il sette volte campione del mondo, infatti, è reduce dalla beffa di Zandvoort, con un finale diche non può che avergli lasciato enorme amaro in bocca. Per cui la chiara intenzione di rifarsi suldi Monza. Ci troviamo in uno degli scenari nei quali ha vissuto momenti iconici, con la bellezza di 5 successi (record che condivide a pari merito con Michael Schumacher) ma che nelle due ultime edizioni lo ha visto concludere con una penalità (nel 2020) quando ormai pensava di avere vinto, quindi con il clamoroso contatto alla Prima Variante di un anno fa con Max Verstappen. Le sue parole nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana di ...

