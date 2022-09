Ergastolo ostativo, la legge affossata al Senato. Conte: “Boss mafiosi escono dal carcere ma per i partiti non è un’urgenza” (Di giovedì 8 settembre 2022) L’8 novembre la Corte costituzionale potrebbe decidere che è giusto aprire le porte del carcere ai Boss delle stragi, anche se non hanno collaborato con la giustizia. Al Senato, infatti, è stata affossata definitivamente la legge che riscrive la norma sull’Ergastolo ostativo per i mafiosi e i terroristi. Per quasi tutti i partiti, infatti, la legislatura finirà col voto sul decreto Aiuti, nonostante le richieste del Movimento 5 stelle. Durante la capigruppo del tardo pomeriggio di mercoledì, infatti, la presidente del M5s a Palazzo Madama, Mariolina Castellone, aveva chiesto di inserire in calendario i tre provvedimenti in attesa dell’ultima conversione: Ergastolo ostativo, equo compenso e delega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) L’8 novembre la Corte costituzionale potrebbe decidere che è giusto aprire le porte delaidelle stragi, anche se non hanno collaborato con la giustizia. Al, infatti, è statadefinitivamente lache riscrive la norma sull’per ie i terroristi. Per quasi tutti i, infatti, la legislatura finirà col voto sul decreto Aiuti, nonostante le richieste del Movimento 5 stelle. Durante la capigruppo del tardo pomeriggio di mercoledì, infatti, la presidente del M5s a Palazzo Madama, Mariolina Castellone, aveva chiesto di inserire in calendario i tre provvedimenti in attesa dell’ultima conversione:, equo compenso e delega ...

