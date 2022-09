Elisabetta II si è spenta a 96 anni

Corriere : ?? Addio alla regina Elisabetta: la sovrana britannica si è spenta oggi a 96 anni. 'Ha regnato su due secoli: e ha i… - GoalItalia : La fine di un'era ???? Si è spenta a 96 anni la Regina Elisabetta ?? #QueenElizabeth #reginaelisabetta - repubblica : Morta la Regina Elisabetta: 'Si è spenta serenamente'. Il nuovo re è Carlo #QueenElizabeth - SDracopoulou : RT @FranceenItalie: La regina Elisabetta II si è appena spenta. La Francia rende omaggio a colei che ha segnato la Storia del suo Paese, de… - Frederi43632613 : L’8 settembre 2022 si è spenta la Regina Elisabetta e molti in queste ore stanno piangendo la sovrana che, con i su… -

... il lungo addio aII, regina per antonomasia agli occhi del mondo lungo i settant'anni ... il castello di Balmoral, dove si ègiovedì scorso a 96 ...La reginasi èall'età di 96 anni a dopo aver regnato per ben 70 anni, il suo regno è stato infatti il più longevo della storia della Corona. Dopo la sua morte nelle immagini e nei ...Dopo la camera ardente nella cattedrale di Edimburgo, da stasera il feretro della sovrana è nella sua residenza ufficiale. Per quattro giorni sarà salutata dai sudditi inglesi, attese milioni di perso ...La principessa Anna, primogenita di Elisabetta II, in uniforme militare ha reso omaggio alla defunta madre nella Veglia dei Principi, assieme ai 3 fratelli ...