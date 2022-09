El Lobo ha sempre fame: “Dobbiamo vincere più finali” (Di giovedì 8 settembre 2022) Delle tredici finali giocate nella prima metà del 2022, Juan Lebron e Ale Galan ne hanno vinte sette. Più della metà, ma comunque una media non eccellente. “Mi sarebbe piaciuto – dice Lebron – avere due-tre titoli in più: il prossimo obiettivo stagionale è di migliorare il rendimento nelle finali” Leggi su federtennis (Di giovedì 8 settembre 2022) Delle tredicigiocate nella prima metà del 2022, Juan Lebron e Ale Galan ne hanno vinte sette. Più della metà, ma comunque una media non eccellente. “Mi sarebbe piaciuto – dice Lebron – avere due-tre titoli in più: il prossimo obiettivo stagionale è di migliorare il rendimento nelle

