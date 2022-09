Di Lorenzo a sorpresa: lo ha detto sul gol subito (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Napoli va contro ogni pronostico battendo il Liverpool, squadra finalista dello scorso anno, in maniera netta e convincente. Gli azzurri hanno affrontato il match con personalità, proponendo il proprio gioco sin dall’inizio della partita e, al termine della gara, sono stati ripagati con un grande risultato. Proprio della partita, ha parlato, ai microfoni di Amazon Prime Video, il capitano Giovanni Di Lorenzo, queste le sue parole: Di LorenzoSulla Partita: “Sicuramente una bellissima emozione, c’era un’atmosfera incredibile, siamo contenti della vittoria, bisogna continuare a lavorare, pensiamo alla prossima. È stato un risultato importante, alla vigilia sapevamo che potevamo metterli in difficoltà”. Sul gol subito: “Dispiace per il gol subito, anche io potevo fare meglio, non ho sentito i miei compagni ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Napoli va contro ogni pronostico battendo il Liverpool, squadra finalista dello scorso anno, in maniera netta e convincente. Gli azzurri hanno affrontato il match con personalità, proponendo il proprio gioco sin dall’inizio della partita e, al termine della gara, sono stati ripagati con un grande risultato. Proprio della partita, ha parlato, ai microfoni di Amazon Prime Video, il capitano Giovanni Di, queste le sue parole: DiSulla Partita: “Sicuramente una bellissima emozione, c’era un’atmosfera incredibile, siamo contenti della vittoria, bisogna continuare a lavorare, pensiamo alla prossima. È stato un risultato importante, alla vigilia sapevamo che potevamo metterli in difficoltà”. Sul gol: “Dispiace per il gol, anche io potevo fare meglio, non ho sentito i miei compagni ...

