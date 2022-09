COVID, Costa: ‘Nessuna nuova ondata in autunno’ (Di giovedì 8 settembre 2022) COVID. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in una recente intervista ha invitato le istituzioni, i media e i cittadini a non creare allarmismi su eventuali ondate di COVID in autunno. Le sue parole sono state: “Oggi non c’è alcun elemento obiettivo che faccia pensare a scenari apocalittici”, afferma. Le dichiarazioni di Andrea Costa: ”Niente allarmismi” Ad ogni modo, dichiara il sottosegretario: “L’esperienza maturata in questi due anni consente al governo di intervenire se necessario. Ora bisogna ora dare meno importanza al numero dei contagi e concentrarsi su quello dei ricoveri, che sono in continua discesa” continua nella sua intervista a La Stampa. Secondo il sottosegretario, nei mesi scorsi gli ospedali hanno saputo fronteggiare la risalita dei casi, e dunque non ci sarebbe da preoccuparsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022). Il sottosegretario alla Salute, Andrea, in una recente intervista ha invitato le istituzioni, i media e i cittadini a non creare allarmismi su eventuali ondate diin autunno. Le sue parole sono state: “Oggi non c’è alcun elemento obiettivo che faccia pensare a scenari apocalittici”, afferma. Le dichiarazioni di Andrea: ”Niente allarmismi” Ad ogni modo, dichiara il sottosegretario: “L’esperienza maturata in questi due anni consente al governo di intervenire se necessario. Ora bisogna ora dare meno importanza al numero dei contagi e concentrarsi su quello dei ricoveri, che sono in continua discesa” continua nella sua intervista a La Stampa. Secondo il sottosegretario, nei mesi scorsi gli ospedali hanno saputo fronteggiare la risalita dei casi, e dunque non ci sarebbe da preoccuparsi ...

CorriereCitta : COVID, Costa: ‘Nessuna nuova ondata in autunno’ - disinformate_it : RT @HuffPostItalia: Costa: 'Il Covid sta passando alla fase endemica. Toglierei mascherine su bus e metro' - Open_gol : Ema e Aifa hanno dato l’ok ai vaccini aggiornati su Omicron BA.1, BA.4 e BA.5. Ma l’arrivo a fine mese di un prodot… - palermomaniait : Covid-19, Costa: ''Niente allarmismi non ci sarà un'ondata in autunno'' - - SaluteLab : ?? Ondata di #Covid19 in autunno? Il sottosegretario Andrea Costa è stato chiaro ?? -