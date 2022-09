Coppa Davis 2022, Sinner e Berrettini in campo tra pochi giorni. Le avversarie dell’Italia e l’importanza del doppio (Di giovedì 8 settembre 2022) Jannik Sinner e Matteo Berrettini finalmente insieme in Coppa Davis: a Bologna, dove il nuovo format celebra un altro capitolo con l’ennesima modifica nel tentativo di ristabilire qualcosa di modificato troppo velocemente e con troppa voglia di passare all’incasso da parte dell’ITF, i due migliori giocatori italiani saranno in scena uno di fianco all’altro. Non in doppio, chiaramente, perché come vedremo le idee di Filippo Volandri sono altre, ma in singolare senza dubbio. Partirà favorita, la squadra azzurra, in quel dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Su questo c’è poco da discutere: Croazia, Argentina e Svezia, in linea teorica, non avrebbero quel quid necessario per impedire agli azzurri di guadagnare uno dei due posti necessari all’approdo ai quarti di finale, dove entrano le prime due di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Jannike Matteofinalmente insieme in: a Bologna, dove il nuovo format celebra un altro capitolo con l’ennesima modifica nel tentativo di ristabilire qualcosa di modificato troppo velocemente e con troppa voglia di passare all’incasso da parte dell’ITF, i due migliori giocatori italiani saranno in scena uno di fianco all’altro. Non in, chiaramente, perché come vedremo le idee di Filippo Volandri sono altre, ma in singolare senza dubbio. Partirà favorita, la squadra azzurra, in quel dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Su questo c’è poco da discutere: Croazia, Argentina e Svezia, in linea teorica, non avrebbero quel quid necessario per impedire agli azzurri di guadagnare uno dei due posti necessari all’approdo ai quarti di finale, dove entrano le prime due di ...

