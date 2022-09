Calcio | Potter | ' orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Londra, 8 set. - (Adnkronos) - "Sono incredibilmenteeddiil, una fantastica squadra, Sono felicissimo di lavorare con la nuova proprietà e non vedo l'ora di incontrare e lavorare con la squadra. Voglio rendere orgogliosi i nostri tifosi, sviluppando una squadra e una cultura di cui possano andare fieri". Queste le prime parole di Grahamda allenatore delal sito ufficiale dei Blues.chiude con un ringraziamento al suo ex club: il Brighton. "Voglio ringraziare sinceramente il mio ex club per avermi concesso questa opportunità, in particolare Tony Bloom e tutti i giocatori, lo staff e i tifosi".