Calcio, Europa League 2022: la Roma parte con un. Il Ludogorets vince 2-1 (Di giovedì 8 settembre 2022) parte con una sconfitta il cammino della Roma nella UEFA Europa League 2022-2023 di Calcio: i giallorossi infatti hanno dovuto cedere il passo in trasferta ai bulgari del Ludogorets per 2-1, in un match risolto soltanto nei minuti finali. Una partita molto complicata. I padroni di casa sono apparsi infatti molto pericolosi già al quarto giro di orologio, quando Devos realizza una buona discesa sul versante sinistro trovandosi davanti a Svilar, ma il suo assist al centro aria non riesce. Quattro minuti dopo invece fa capolino la Roma sull’area avversaria, ma un fallo ai danni di Pellegrini non convince il Direttore di gara Pawson che, a colloquio con il VAR, decide di non assegnare alcun penalty. Gli uomini di Josè Mourinho si ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022)con una sconfitta il cammino dellanella UEFA-2023 di: i giallorossi infatti hanno dovuto cedere il passo in trasferta ai bulgari delper 2-1, in un match risolto soltanto nei minuti finali. Una partita molto complicata. I padroni di casa sono apparsi infatti molto pericolosi già al quarto giro di orologio, quando Devos realizza una buona discesa sul versante sinistro trovandosi davanti a Svilar, ma il suo assist al centro aria non riesce. Quattro minuti dopo invece fa capolino lasull’area avversaria, ma un fallo ai danni di Pellegrini non conil Direttore di gara Pawson che, a colloquio con il VAR, decide di non assegnare alcun penalty. Gli uomini di Josè Mourinho si ...

SkySport : LUDOGORETS-ROMA 2-1 Risultato finale ? ? #Cauly (72’) ? #Shomurodov (86’) ? #Nonato (88’) ? ??… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Finisce in pareggio la prima partita della Fiorentina in Europa Conference League ????? #Fiorentina | #RFS | #Calcio | #Eu… - Eurosport_IT : Non potevano mancare le pagelle ??? I nostri voti ?? #EuropaLeague | #Calcio | #Roma | #Ludogorets | #Pagelle - lucillalilla : RT @CorSport: #LudogoretsRoma 2-1, #Mourinho battuto alla prima in #EuropaLeague ?? - FilippoLaBua1 : RT @SkySport: LUDOGORETS-ROMA 2-1 Risultato finale ? ? #Cauly (72’) ? #Shomurodov (86’) ? #Nonato (88’) ? ?? -