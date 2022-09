Calabrone lo punge | poi il malore | 42enne muore in ospedale

(Di giovedì 8 settembre 2022) Un uomo di 42 anni è morto indopo essere stato punto da unnel suo giardino di casa. È accaduto questa mattina a Voghera (Pavia). Finisce il turno in ambulatorio e torna a casa in ...

il Resto del Carlino

... tromba d'aria su Civitavecchia, grandinata record a Lecco, nubifragio sul Comasco La tragedia L'uomo, di professione magazziniere, si trovava nel giardino di casa quando è stato punto dal. ...Davidovich in compenso recita la parte del fenomeno, saranno le basi della boxe, a cui lo aveva iniziato il papà pugile, ma vola come una farfalla ecome un, ma di quelli cattivi. ... Rischiare la vita per una puntura: il nemico dell’estate è il calabrone Nella Capitale è allarme per la presenza della vespa orientalis, una specie di imenotteri ritenuta pericolosa per l'uomo ...