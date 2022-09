"Bambini usati per monetizzare". L'attacco contro i Ferragnez (Di giovedì 8 settembre 2022) Dagli aperitivi in elicottero sui ghiacciati alla sovraesposizione dei Bambini: i Ferragnez nel mirino del web per i loro comporamenti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Dagli aperitivi in elicottero sui ghiacciati alla sovraesposizione dei: inel mirino del web per i loro comporamenti

Gennaro13830980 : RT @PicoPhD: Bambini usati in vendita. - LucianoBonazzi : RT @PicoPhD: Bambini usati in vendita. - cpetacci : 'Bambini usati per monetizzare'. L'attacco contro i Ferragnez - ChicQ71 : @Agenzia_Ansa Quei bambini sono stati SALVATI da una brutta fine, come quella che fanno tutti i bambini usati nei t… - arybarbarella : RT @ilgiornale: 'I bambini hanno diritto alla loro privacy, non è giusto mostrare i loro pianti o le loro pupù solo per guadagnare'. Da #Se… -

