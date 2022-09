Ancelotti | “CR7? L’anno scorso poteva tornare!” | il retroscena

(Di giovedì 8 settembre 2022) La notizia data da Tancredi Palmeri su Twitter ha dell’incredibile. Il giornalista di Sportitalia ha rivelato una dichiarazione di Carloa Paolo Condò. L’allenatore italiano ha confermato come Cristiano Ronaldo potesse tornare al Real Madrid loanno. Cristiano Ronaldo Real Madrid“Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Era un’opzionequando sono tornato qui, ma la linea della società era chiaramente giocare con i giovani: con Rodrygo e con Vinicius”. Sicuramente sarebbe stato un clamoroso ritorno quello del portoghese che, ora, allo United non sta vivendo un gran momento.

Corriere dello Sport

