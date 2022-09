Settembre, Si… R..IPARTE (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutto riprende con i consueti ritmi, tutto torna alla normalità. Riprendono anche voglia e desiderio di ripartire ed in effetti, gli esperti ed i veri viaggiatori, dicono che Settembre, per chi può, è il mese migliore per concedersi una vacanza o un viaggio, ma soprattutto è il mese migliore per progettare e programmare la prossima partenza. E’ proprio vero che per chi viaggia in questo mese tutto prende una dimensione più lenta, meno affollata, più tranquilla e rilassante in tutte le destinazioni. Per chi invece usa questo mese per programmare e pianificare le “fughe di autunno/inverno” è il momento di sognare ad occhi aperti e di darsi obiettivi per la nuova partenza. La maggior parte degli operatori hanno già confermato la propria programmazione autunno/inverno e non mancano le mete su cui mettere gli occhi. Facciamo una veloce carrellata. Mauritius? Madascar? ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutto riprende con i consueti ritmi, tutto torna alla normalità. Riprendono anche voglia e desiderio di ripartire ed in effetti, gli esperti ed i veri viaggiatori, dicono che, per chi può, è il mese migliore per concedersi una vacanza o un viaggio, ma soprattutto è il mese migliore per progettare e programmare la prossima partenza. E’ proprio vero che per chi viaggia in questo mese tutto prende una dimensione più lenta, meno affollata, più tranquilla e rilassante in tutte le destinazioni. Per chi invece usa questo mese per programmare e pianificare le “fughe di autunno/inverno” è il momento di sognare ad occhi aperti e di darsi obiettivi per la nuova partenza. La maggior parte degli operatori hanno già confermato la propria programmazione autunno/inverno e non mancano le mete su cui mettere gli occhi. Facciamo una veloce carrellata. Mauritius? Madascar? ...

