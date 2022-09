Roma Sversano l’olio usato per cucinare nei tombini | dipendenti di un ristorante denunciati

(Di mercoledì 7 settembre 2022)– Sono stati sorpresi a sversare olio esausto, utilizzato per la cottura dei cibi, nel tombino delle acque chiare, idi unsito in zona XII Municipio,dalla Polizia Locale diCapitale. La scoperta è avvenuta da parte delle pattuglie del NAD (Nucleo Ambiente Decoro), nell’ambito dei controlli in atto sul territorio per contrastare i fenomeni legati alla gestione e smaltimento irregolare dei rifiuti. Notata la traccia di materiale oleoso intorno ad alcuni, gli agenti, intuendo che il fatto potesse essere riconducibile ad un’attività illegale di smaltimento di rifiuti di tipo pericoloso, hanno subito avviato ulteriori indagini. Grazie a mirati appostamenti è stato possibile accertare una reiterata azione di sversamento di liquidi nei ...

gatasch : RT @SkyTG24: #Roma, sversano olio esausto nei tombini delle acque chiare: 5 denunce - SkyTG24 : #Roma, sversano olio esausto nei tombini delle acque chiare: 5 denunce - CorriereCitta : Roma, sversano liquidi pericolosi e inquinanti nei tombini: denunciati -

Radio Colonna

, 21 GIU "L'agricoltura è un'attività umana che assicura la produzione di beni primari ed è ... Il riciclaggio di denaro sporco o l'inquinamento dei terreni su cui sisostanze nocive, il ...Ciclisti, corridori e sportivi dinord, nel XV Municipio, lungo la ciclabile che collega Ponte ... tra l'altro,vicino alle acque del fiume Tevere. Non solo. Lungo i chilometri di ... Municipio Roma XII: Dipendenti ristorante sversano olio nei tombini Prima servivano la cena nel ristorante, nella zona tra Portuense e Trastevere, poi quando i clienti andavano via e stavano per abbassare la saracinesca gettavano l’olio esausto, quello utilizzato per ...Sono stati sorpresi a sversare olio esausto, utilizzato per la cottura dei cibi, nel tombino delle acque chiare. Autori dell'azione illecita i dipendenti di un ristorante sito in zona XII Municipio, d ...