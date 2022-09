Presentazione Iphone 14 | come seguire l’evento Apple

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora poche oreinizierà con la14 e tanto altro Appuntamento per oggi 7 settembre, alle 10 ora di San Francisco (le nostre 19.00).di settembre avrà di nuovo un pubblico in presenza, ma sarà ancora possibile seguirlo in streaming attraverso direttamente dall nostra pagina: Anticipazioni eventoIl nuovo14 Nessun dubbio che ci sarà un nuovo. O meglio, una nuova famiglia: sempre quattro modelli, ma solo due dimensioni dello schermo (6.1 e 6.7 pollici), invece che tre com’è successo negli ultimi anni. Analisti ed esperti sembrano tutti concordi: non ci sarà un14 mini, quindi il catalogo dovrebbe contare due modelli standard e due Pro, rispettivamente ...

Un giorno prima della presentazione dei nuovi modelli di iPhone 14, Tim Higgins del The Wall Street Journal riporta che i modelli standard della gamma saranno… Leggi ...Iphone 14 presentazione: oggi 7 settembre alle 19:00 ora italiana, Apple presenterà il nuovo Iphone all'evento denominato Far Out.