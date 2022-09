Netflix, i nuovi abbonamenti low cost con la pubblicità: quanto costano? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Netflix, in arrivo abbonamenti low cost grazie all’inserimento di pubblicità: la piattaforma anticipa l’uscita, ecco da quando saranno disponibili e i prezzi. La piattaforma streaming sta elaborando nuove strategie per sfuggire alla crisi subita nell’ultimo anno. Netflix ha accusato una perdita consistente nel 2022, soprattutto a causa della concorrenza, nonché degli abbonamenti condivisi. foto Adobe stockSpesso e volentieri la società ha annunciato provvedimenti in merito agli account condivisi. Inizialmente ha deciso di aumentare i prezzi per gli abbonamenti condivisibili fino a 4 persone. Al momento l’abbonamento “base” per un solo dispositivo costa 7,99 euro. Quello per due dispositivi 12,99 euro al mese e il “premium” ha un ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 settembre 2022), in arrivolowgrazie all’inserimento di: la piattaforma anticipa l’uscita, ecco da quando saranno disponibili e i prezzi. La piattaforma streaming sta elaborando nuove strategie per sfuggire alla crisi subita nell’ultimo anno.ha accusato una perdita consistente nel 2022, soprattutto a causa della concorrenza, nonché deglicondivisi. foto Adobe stockSpesso e volentieri la società ha annunciato provvedimenti in merito agli account condivisi. Inizialmente ha deciso di aumentare i prezzi per glicondivisibili fino a 4 persone. Al momento l’abbonamento “base” per un solo dispositivoa 7,99 euro. Quello per due dispositivi 12,99 euro al mese e il “premium” ha un ...

