**Mostra Venezia: Sandrelli, 'mio rapporto con la città? Amanda concepita qui, più di così…'** (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Cosa provo ad essere qui? È bellissimo, è come una enorme spremutona di cinema”. Stefania Sandrelli sbarca al Lido per ricevere il Premio Bianchi, conferitole dal Sngci, il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, e porta a Venezia la sua frizzante ed eterea energia. "Il mio rapporto con Venezia? Basti pensare che mia figlia Amanda è stata concepita a Venezia - dice l'attrice a Laura Delli Colli e al direttore Alberto Barbera con lei sul palco dell'Italia Pavillion all'Hotel Excelsior - Era gennaio, era la prima volta che venivamo qui in Laguna e c'era un grande freddo… così ci siamo chiusi dentro per una settimana e cosa poteva succedere? È stata concepita ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Cosa provo ad essere qui? È bellissimo, è come una enorme spremutona di cinema”. Stefaniasbarca al Lido per ricevere il Premio Bianchi, conferitole dal Sngci, il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, e porta ala sua frizzante ed eterea energia. "Il miocon? Basti pensare che mia figliaè stata- dice l'attrice a Laura Delli Colli e al direttore Alberto Barbera con lei sul palco dell'Italia Pavillion all'Hotel Excelsior - Era gennaio, era la prima volta che venivamo qui in Laguna e c'era un grande freddo… così ci siamo chiusi dentro per una settimana e cosa poteva succedere? È stata...

