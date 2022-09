Le polemiche in Trentino per la morte dell'orsa F43 (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - È polemica in Trentino per la morte dell'orsa F43, rimasta uccisa mentre era in corso un intervento per la sostituzione del radiocollare che indossava. Intervento avvenuto nella zona di Ledro in Val di Concei grazie a una trappola di metallo a forma cilindrica utilizzata più volte dagli esperti della Provincia di Trento. Si tratta di un tubo metallico al cui interno si trova una pedana mobile che si abbassa con il peso dell'animale e chiude lo sportello della ‘trappola'. In questo modo è poi possibile sedare l'animale e procedere con l'intervento. In questo caso gli operatori avrebbero dovuto cambiare il collare dell'orsa che permette la geolocalizzazione e che F43 indossava sin dal luglio 2021. Purtroppo è successo di ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - È polemica inper laF43, rimasta uccisa mentre era in corso un intervento per la sostituzione del radiocollare che indossava. Intervento avvenuto nella zona di Ledro in Val di Concei grazie a una trappola di metallo a forma cilindrica utilizzata più volte dagli espertia Provincia di Trento. Si tratta di un tubo metallico al cui interno si trova una pedana mobile che si abbassa con il peso'animale e chiude lo sportelloa ‘trappola'. In questo modo è poi possibile sedare l'animale e procedere con l'intervento. In questo caso gli operatori avrebbero dovuto cambiare il collareche permette la geolocalizzazione e che F43 indossava sin dal luglio 2021. Purtroppo è successo di ...

AnnaNegrotti : RT @sulsitodisimone: L e polemiche in Trentino per la morte dell'orsa F43 - telodogratis : L e polemiche in Trentino per la morte dell’orsa F43 - GINA32451015 : RT @Agenzia_Italia: L'orsa è morta nel corso di un intervento per la sostituzione del radiocollare di geolocalizzazione - sulsitodisimone : L e polemiche in Trentino per la morte dell'orsa F43 - Agenzia_Italia : L'orsa è morta nel corso di un intervento per la sostituzione del radiocollare di geolocalizzazione -