Agenzia ANSA

L'Autorita' israeliana per le antichita' rivela una nota di papiro in ebraico antico estremamente rara risalente a 2700 anni fa, riportata a Gerusalemme dopo la sua scoperta casuale negli Stati Uniti. ...Chi si candida (e chi no) con Pd, Lega, Forza Italia e non solo Se da un lato Enrico Lettaalla fine il costituzionalista garantista Stefano Ceccanti (inizialmente spodestato dal ...-, ... Israele recupera un papiro ebraico di 2700 anni fa Israele è riuscito a recuperare un papiro di circa 2700 anni fa su cui compare un testo scritto in ebraico antico. Lo hanno riferito il ministero della cultura e la Autorità per le antichità. (ANSA) ...Gli azzurri vincono 13-8 con triplette di Cannella e Dolce, martedì affronteranno Serbia o Francia. Campagna: “Bravissimi negli ultimi due tempi” ...