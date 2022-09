Il Bayern domina l'Inter a San Siro: 2-0 con Sané e autogol di D’Ambrosio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Doveva essere la partita della riscossa per l’Inter, diventa quella che sancisce la crisi dei nerazzurri. L’avversario era complicato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Doveva essere la partita della riscossa per l’, diventa quella che sancisce la crisi dei nerazzurri. L’avversario era complicato...

GrazianiDavide1 : @ale87bs @Giovanna8216 Eh be mi scusi ... il Napoli domina il liverpool e sento parlare di passerella . Forse quell… - eltecatito_ : ??L’#Inter domina il #Bayern a San Siro, ma finisce 0-2 per i bavaresi. Il Calcio è strano… #UEFAChampionsLeague - zazoomblog : Inter il Bayern domina a San Siro: 2-0 con Sané e autogol di D’Ambrosio - #Inter #Bayern #domina #Siro: #autogol - DIABOLIK_7 : @Aramcheck76 @SkyItalia e che dovrebbero dire secondo te ? Le cazzate che vorrebbero sentire i tifosi per farsi mor… - dalbertocarlos_ : Il Bayern oggi volta mi fa un’impressione pazzesca per come domina il campo -