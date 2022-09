Google a ottobre lancerà il suo primo smartwatch e i nuovi smartphone Pixel 7 (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Google lancerà il 6 ottobre a New York i nuovi smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro e Pixel Watch, il primo smartwatch della compagnia. Annunciate novità anche nella linea Nest, i dispositivi per la smart home. I Pixel 7 funzioneranno su Android 13 e saranno equipaggiati con Tensor, l'ultima release del chip Mobile personalizzato di Google. Google Pixel Watch, fa sapere l'azienda, “è il primo smartwatch progettato e realizzato da noi e la prima volta che uniamo Google e l'esperienza di Fitbit in materia di salute e fitness. Ed è tutto presentato in una nuova esperienza WearOS reinventata e ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI -il 6a New York i7 e7 Pro eWatch, ildella compagnia. Annunciate novità anche nella linea Nest, i dispositivi per la smart home. I7 funzioneranno su Android 13 e saranno equipaggiati con Tensor, l'ultima release del chip Mobile personalizzato diWatch, fa sapere l'azienda, “è ilprogettato e realizzato da noi e la prima volta che uniamoe l'esperienza di Fitbit in materia di salute e fitness. Ed è tutto presentato in una nuova esperienza WearOS reinventata e ...

webtrek_it : Il Google Pixel Watch non è più un segreto, poiché la società ha rivelato il suo design e confermato che sentiremo… - dario_noschese : RT @ProgeuAPS: ??Opportunità di #mobilità #ErasmusPlus per 6 persone ad Afyonkarahisar, #Turchia dal 5 al 11 ottobre, per uno Youth Exchang… - GemmaRLorenzo : RT @ComuneRE: La Regione Emilia-Romagna promuove un'indagine sulle discriminazioni e le violenze basate sull'orientamento sessuale e di gen… - ProgeuAPS : ??Opportunità di #mobilità #ErasmusPlus per 6 persone ad Afyonkarahisar, #Turchia dal 5 al 11 ottobre, per uno Yout… - ItaliaStartUp_ : Meta non si ferma, il nuovo progetto per il metaverso sarà presentato l’11 ottobre - -